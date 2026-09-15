Отключения из-за ремонта продлятся четыре часа. ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» информирует, что в связи с ремонтными работами филиал АО «Газпром газораспределение» 17 сентября прекращает подачу газа потребителям, проживающим по адресу: с 10:00 до 1

Отключения из-за ремонта продлятся четыре часа. ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» информирует, что в связи с ремонтными работами филиал АО «Газпром газораспределение» 17 сентября прекращает подачу газа потребителям, проживающим по адресу: с 10:00 до 14:00 - по ул.
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