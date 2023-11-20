Mitsubishi Outlander подорожал в России на 500 тыс. рублей с начала года, но есть нюанс

Ресурс Autonews отследил динамику изменения цен на Mitsubishi Outlander в России с начала года. Оказалось, что очень популярный до кризиса кроссовер последовательно подорожал с 4 млн на начало 2023 года до 4,49 млн рублей на текущий момент.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии