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Захарова иронией ответила на договоренности журналистов «Дождя» и СГБ Латвии

Захарова иронией ответила на договоренности журналистов «Дождя» и СГБ Латвии

Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией прокомментировала тот факт, что сотрудники «Дождя» (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) прошли собеседование в СГБ Латвии.

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