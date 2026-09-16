Удары по военным объектам и портовой инфраструктуре Украины

В ночь на 16 сентября российские войска нанесли удары беспилотниками по предприятиям военной промышленности, портам Украины и морским судам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины.
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