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Удары по военным объектам и портовой инфраструктуре Украины

Удары по военным объектам и портовой инфраструктуре Украины

В ночь на 16 сентября российские войска нанесли удары беспилотниками по предприятиям военной промышленности, портам Украины и морским судам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины.

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