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Царьград

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Моргулов: Торговый оборот России и Китая превысил 222 млрд долларов

Моргулов: Торговый оборот России и Китая превысил 222 млрд долларов

Посол России в Китае Игорь Моргулов заявил, что благодаря расчетам в нацвалютах доля торговли между Россией и Китаем достигла 222,7 млрд долларов, превысив 90%.

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