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Катарина Гербольдт: «Губанова не смогла бы бороться с нашими девочками, так что уход был верным решением для нее»

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт прокомментировал победу Анастасии Губановой за Грузию на чемпионате Европы в Эспоо.

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