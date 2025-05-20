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Семья в ДНР несколько месяцев прятала от ВСУ раненого российского бойца

Семья в ДНР несколько месяцев прятала от ВСУ раненого российского бойца

В течение нескольких месяцев семья, проживающая в районе Великой Новоселки, укрывала от украинских солдат раненого российского военнослужащего, который потерял ориентацию и случайно вышел к селу, занятому вооружёнными силами Украины, пишет ТАСС.

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