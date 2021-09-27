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Щипс с мамалыгой и курицей

Щипс с мамалыгой и курицей

Предлагаю вам отправиться со мной в маленькое кулинарное путешествие, и немного окунуться в культуру Адыгского народа В адыгской кухне щипс является блюдом номер один и наряду с адыгейским сыром считается визитной карточкой национальной кулинарии.

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