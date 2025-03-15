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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макс Ферстаппен: «Гоночный темп «Ред Булл» в порядке – но не там же уровне, что у «Макларена»

Пилот «Ред Булл» поделился мыслями после третьего места в квалификации к Гран-при Австралии. «Начало уик-энда получилось сложным.

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