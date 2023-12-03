Times of India: Индия согласилась вывести свой контингент в 75 человек с Мальдив

Индия согласилась вывести свой контингент в 75 человек с Мальдив. Как пишет Reuters, с таким заявлением выступил президент Мальдив Мохамед Муиззу после совещания с индийской стороной в кулуарах климатического саммита ООН.
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