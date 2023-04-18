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В МИД РФ заявили о милитаризации информационного пространства странами США и их союзниками

В МИД РФ заявили о милитаризации информационного пространства странами США и их союзниками

США и их союзники ведут милитаризацию информационного пространства, их действия в этой сфере опасны перерастанием в вооруженное столкновение, заявил РИА Новости директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов.

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