Происшествия

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В Тюменской области полицейские и общественники провели профилактическую акцию с работниками детских садов

Представители Общественного совета при Межмуниципальном отделе МВД России «Ялуторовский» и сотрудники полиции провели встречи с работниками детских садов в Ялуторовске и Ялуторовского районе.

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