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Царьград

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Ян Хайцеэр: лужи могут вызвать аквапланирование и поломки авто

Ян Хайцеэр: лужи могут вызвать аквапланирование и поломки авто

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр предостерег водителей от опасности луж на дорогах.

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