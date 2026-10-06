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От Анны Ковальчук до Анастасии Микульчиной: с кем связывали Сергея Перегудова и почему актёр годами не рассказывал о личном

От Анны Ковальчук до Анастасии Микульчиной: с кем связывали Сергея Перегудова и почему актёр годами не рассказывал о личном

Сергею Перегудову много лет приписывали романы с партнёршами по экрану. Убедительная химия в кадре, несколько совместных сцен — и зрители уже искали продолжение истории за пределами съёмочной площадки.

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