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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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🫣Китайцы дали россиянам совет, как работать по 12 часов каждый день и не умереть

🫣Китайцы дали россиянам совет, как работать по 12 часов каждый день и не умереть. Китайцы работают с утра до ночи шесть дней в неделю, но от выгорания страдает всего 3% рабочих, тогда как в США и России — почти 50%.

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