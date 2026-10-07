🫣Китайцы дали россиянам совет, как работать по 12 часов каждый день и не умереть. Китайцы работают с утра до ночи шесть дней в неделю, но от выгорания страдает всего 3% рабочих, тогда как в США и России — почти 50%.
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