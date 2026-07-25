Трамп подтвердил скорый визит Нетаньяху в Вашингтон

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху посетит Вашингтон на следующей неделе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, сообщает РИА Новости.
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