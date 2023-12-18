Правительство установило лимит на перевод денег без открытия счета

Правительственная комиссия утвердила изменения, предложенные Росфинмониторингом, которые направлены на ограничение максимальной суммы одноразовых денежных переводов граждан без открытия банковского счета до 100 тыс.
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