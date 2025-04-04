Новосибирский Минздрав: иммуноглобулин не даёт 100-процентной гарантии защиты от энцефалита

Самым надёжным средством уберечься от энцефалита, переносимого клещами, является вакцинация.В Министерстве здравоохранения Новосибирской области напомнили, что иммуноглобулин, который вводят после укуса клеща, не обеспечивает стопроцентную защиту от клещевого энцефалита.