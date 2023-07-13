Военное обозрение

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Руководство Евросоюза допустило возможность снятия санкций с дочерней компании Россельхозбанка для обеспечения «зерновой сделки»

Руководство Евросоюза допустило возможность снятия санкций с дочерней компании Россельхозбанка для обеспечения «зерновой сделки»

В настоящее время в руководстве Евросоюза рассматривают возможность снятия санкций и подключения к международной системе платежей SWIFT дочерней компании – филиала Россельхозбанка.

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