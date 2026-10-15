Нижегородское «Торпедо» обыграло «Сибиряк» в серии пенальти со счётом 2:0 после ничьей 6:6 в основное и дополнительное время матча группового этапа БЕТСИТИ Кубка Лиги по футзалу.
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