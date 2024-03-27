В Петербурге мошенники обманули 87-летнюю пенсионерку на 11 миллионов рублей

Возбуждено уголовное дело В Петербурге ищут мошенников, которые обманули 87-летнюю местную жительницу на крупную сумму денег, пообещав их «сохранить», сообщает 27 марта пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и Ленинградской области.