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Петербургский дневник

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В Петербурге мошенники обманули 87-летнюю пенсионерку на 11 миллионов рублей

В Петербурге мошенники обманули 87-летнюю пенсионерку на 11 миллионов рублей

Возбуждено уголовное дело В Петербурге ищут мошенников, которые обманули 87-летнюю местную жительницу на крупную сумму денег, пообещав их «сохранить», сообщает 27 марта пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и Ленинградской области.

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