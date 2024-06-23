В России ввели налоговые льготы для СЭЗ в приграничных с Украиной регионах

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий с 1 июля 2024 года ввести налоговые льготы для участников свободной экономической зоны (СЭЗ), которая будет создана на отдельных территориях в Белгородской, Брянской и Курской областях, сообщает РИА Новости.