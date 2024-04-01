ПК в плюсе: продажи отечественных компьютеров в РФ выросли вдвое

Покупатели всё чаще стали выбирать более выгодные по цене гаджеты отечественного производства Валерий Кодачигов Каждый пятый продаваемый в РФ компьютер — российского производства, рассказали «Известиям» ритейлеры.
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