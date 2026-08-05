Путин: Солодчук возглавит все службы тыла Минобороны

Президент России Владимир Путин на встрече с руководством Министерства обороны объявил, что командующий войсками группировки «Центр» генерал-полковник Валерий Солодчук возглавит все службы тыла ведомства.
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