Новый трейлер гонки Asphalt Legends Unite показывает геймплей и кроссплатформенность...

Новый трейлер гонки Asphalt Legends Unite показывает геймплей и кроссплатформенностьКоманда разработчиков из студии Gameloft представили новый трейлер предстоящей аркадной гонки Asphalt Legends Unite, которая является новой версией Asphalt 9: Legends.
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