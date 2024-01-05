Призыв Китая к США

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь призвал Соединенные Штаты прекратить буллинг и ограничения в отношении китайских студентов под предлогом защиты национальной безопасности, добавив, что США должны обеспечить безопасность, а также законные права и интересы китайских студентов и научных работников в стране.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии