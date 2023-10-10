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Как клопы захватили Францию

Как клопы захватили Францию

Париж переживает крупнейшее за десятилетия нашествие насекомых @ REUTERS/Stephanie Lecocq Tекст: Валерия Вербинина Вся мировая пресса издевательски комментирует невиданное за десятилетия событие: Францию оккупировали клопы.

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