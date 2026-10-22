На 64-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень в Белоярском районе столкнулись «Лада Ларгус» и «Газель», после чего сотрудники ДПС ввели реверсивное движение и вручную регулируют транспортные потоки.
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