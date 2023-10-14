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Анонс новой волны мобилизации: в ВСУ тестируют женские бронежилеты

Анонс новой волны мобилизации: в ВСУ тестируют женские бронежилеты

В Минобороны Украины начали испытывать два вида брони.Новостной телеграм-канал "Черноморская жемчужина" сообщает, что в преддверии мобилизации украинок в Минобороны Украины начали тестировать два вида женских бронежилетов.

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