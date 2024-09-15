Инспектор ГИБДД сбил троих детей в подмосковном поселке

Как стало известно СМИ, инцидент произошел в субботу вечером. 27-летний мужчина, следуя по своим делам на личной автомашине «Омода С5», совершил наезд на троих мальчиков, которые внезапно выбежали на проезжую часть.
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