Сладков: ВС РФ активно рушат подземную инфраструктуру ВСУ в Харькове

Военный журналист Александр Сладков в своем ТГ-канале сообщил о том, что российская армия в настоящее время активно разрушает подземную инфраструктуру Вооруженных сил Украины в Харькове, ссылаясь на эксперта Геннадия Алехина.
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