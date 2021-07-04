Ширер о симуляции Иммобиле в матче с Бельгией: «Это было убого, ужасно и позорно. Не хочу даже смеяться над ним»

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер раскритиковал поведение форварда Чиро Иммобиле в матче 1/4 финала Евро-2020 между итальянцами и бельгийцами (2:1).
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