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Новости России и Мира | NEWSES.RU

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Бритни Спирс рассталась с домработником из-за уголовного прошлого

Бритни Спирс рассталась с домработником из-за уголовного прошлого

Певица Бритни Спирс разорвала отношения с домработником по имени Пол Ричард Солиз. По словам сообщников звезды, Спирс осознала, что мужчина использовал ее для собственных целей, стремясь погрузиться в роскошный образ жизни.

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