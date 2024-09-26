Маск задался вопросом, не вмешался ли Зеленский в выборы визитом на оружейный завод в США

Бизнесмен посчитал, что визит украинского президента является нарушением Американский бизнесмен Илон Маск задался вопросом, не является ли посещение президентом Украины Владимиром Зеленским завода боеприпасов в штате Пенсильвания вмешательством в предстоящие выборы в Соединенных Штатах.
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