Телеведущий Кузичев назвал подонками уехавших и помогающих ВСУ россиян

Ведущий программы «Время покажет» на Первом канале Анатолий Кузичев назвал подонками и преступниками россиян, которые покинули Родину после начала специальной военной операции и затем финансировали и поддерживали украинские формирования.
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