Байден предложил отправить оружие на Украину через Грецию

В то время как выделение помощи Украине блокируется Республиканской партией конгресса уже четвертый месяц, администрация США под руководством президента Джо Байдена нашла новый способ снабжения Киева оружием и боеприпасами через Грецию.
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