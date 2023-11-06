Правительство расширяет возможность использования отечественных лесопожарных вездеходов

В рамках международного экспортного форума «Сделано в России – 2023», который проходил в Москве, состоялась встреча премьер-министра Михаила Мишустина с представителями отрасли производства лесопожарных вездеходов, сообщила пресс-служба кабмина.
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