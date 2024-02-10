Заместитель руководителя внешнеполитического ведомства Российской Федерации Михаил Галузин поделился сведениями о том, что Соединённые Штаты Америки и Европейский Союз не желают слушать призывы Москвы мирно завершить противостояние на украинской территории, что вредит их собственным гражданам.
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