Заместитель руководителя внешнеполитического ведомства Российской Федерации Михаил Галузин поделился сведениями о том, что Соединённые Штаты Америки и Европейский Союз не желают слушать призывы Москвы мирно завершить противостояние на украинской территории, что вредит их собственным гражданам.