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В МИД РФ заявили, что США и ЕС глухи к призывам Москвы по Украине

В МИД РФ заявили, что США и ЕС глухи к призывам Москвы по Украине

Заместитель руководителя внешнеполитического ведомства Российской Федерации Михаил Галузин поделился сведениями о том, что Соединённые Штаты Америки и Европейский Союз не желают слушать призывы Москвы мирно завершить противостояние на украинской территории, что вредит их собственным гражданам.

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