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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бедард пытался забить лакросс-гол в первом матче сезона. У него 2 передачи и 5 бросков за 21:14 против «Юты»

Нападающий «Чикаго» сделал 2 передачи в игре против «Юты» (2:5). Также он предпринял попытку забить лакросс-гол.

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