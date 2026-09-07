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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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На ВДНХ завершили реконструкцию фонтана под ракетой «Восток»

На ВДНХ завершили реконструкцию фонтана под ракетой «Восток»

Ко Дню города завершилась комплексная реконструкция фонтана, расположенного в чаше под макетом ракеты-носителя «Восток» на ВДНХ .

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