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Не только Lada Granta: раскрыт полный список «ободранных» российских автомобилей

Не только Lada Granta: раскрыт полный список «ободранных» российских автомобилей

Минпромторг раскрыл журналистам полный список упрощённых автомобилей, на производство которых выдали российские власти.

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