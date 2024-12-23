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Театр-студия Всеволода Шиловского представит праздничные постановки

Театр-студия Всеволода Шиловского представит праздничные постановки

Зрителей в 2025 году ожидают праздничные постановки.Фото: пресс-служба театраМосковский театр-студия Всеволода Шиловского приглашает в первые дни Нового года на спектакли, каждый их которых – это искусство «глаза в глаза», качественная драматургия и великолепная игра актеров.

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