Театр-студия Всеволода Шиловского представит праздничные постановки

Зрителей в 2025 году ожидают праздничные постановки.Фото: пресс-служба театраМосковский театр-студия Всеволода Шиловского приглашает в первые дни Нового года на спектакли, каждый их которых – это искусство «глаза в глаза», качественная драматургия и великолепная игра актеров.