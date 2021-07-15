Картина Дня

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Мэр Майами предложил Байдену рассмотреть вопрос о военных действиях на Кубе

Мэр Майами предложил Байдену рассмотреть вопрос о военных действиях на Кубе

Мэр города Майами Фрэнсис Суарес предложил властям США рассмотреть идею нанесения воздушных ударов по Кубе.

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Геннадий Бережнов
Таких болванчиков там предостаточно. Да и что с них взять то? Нация замешана на крови индейцев, а бежали в Америку отовсюду те, кто с законом не в ладах. Так что это действительно исключительная нация!

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