Мэр Майами предложил Байдену рассмотреть вопрос о военных действиях на Кубе

Евгений СокольскийПолитикаМэр Майами предложил Байдену рассмотреть вопрос о военных действиях на КубеМэр города Майами Фрэнсис Суарес предложил властям США рассмотреть идею нанесения воздушных ударов по Кубе.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГеннадий БережновТаких болванчиков там предостаточно. Да и что с них взять то? Нация замешана на крови индейцев, а бежали в Америку отовсюду те, кто с законом не в ладах. Так что это действительно исключительная нация!Комментировать
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