Суд оправдал Борбуеву после 19 месяцев СИЗО за находку чехла

В Новосибирске завершилось уголовное преследование гражданки Киргизии Борбуевой, которой вменяли хищение 7 млн рублей.
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