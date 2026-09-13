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Царьград

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Суд оправдал Борбуеву после 19 месяцев СИЗО за находку чехла

Суд оправдал Борбуеву после 19 месяцев СИЗО за находку чехла

В Новосибирске завершилось уголовное преследование гражданки Киргизии Борбуевой, которой вменяли хищение 7 млн рублей.

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