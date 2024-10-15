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Закон, порядок, государство

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На Ставрополье возбуждено уголовное дело в отношении женщины, обманувшей своих знакомых почти на 2 млн рублей

Жительница Курского округа стала фигуранткой двух уголовных дел по фактам мошенничества, оформив онлайн-кредиты на общую сумму около 2 млн рублей на своих знакомых.

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