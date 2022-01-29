Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

«Спортинг» победил «Бенфику» и выиграл Кубок португальской лиги в 4-й раз

«Спортинг» в четвертый раз выиграл Кубок португальской лиги. В финале команда Рубена Аморима одержала победу над «Бенфикой» (2:1), хотя уступала в счете к перерыву.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх