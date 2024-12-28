Пожарный Моренков назвал основные причины возгораний в новогодние праздники

Во время новогодних праздников пожары часто возникают из-за неосторожного обращения с огнем, использования некачественных гирлянд и сломанных обогревателей, сообщил РИА Новости командир отделения пожарно-спасательного отряда №215 Пожарно-спасательного центра Москвы Владислав Моренков.
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