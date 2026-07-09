В прошлом российского судьи вскрылся обман

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против бывшего председателя Беловодского районного суда Луганской народной республики Александра Горенко, в прошлом которого вскрылся обман.
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