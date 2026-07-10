Суд отказал уроженке Украины в праве на наследство командира "Вагнера" Уткина

Суд в Москве отклонил иск уроженки Украины Анны Коваленко, которая просила признать ее внебрачной дочерью погибшего в 2023 году командира ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина, и предоставить ей права на его наследство.
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