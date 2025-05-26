Контактные линзы позволяют людям воспринимать инфракрасный свет в цвете

Мягкие контактные линзы, в которые встроены апконверсионные наночастицы, преобразуют фотоны ближнего инфракрасного диапазона в видимый свет с прозрачностью более 85 процентов, обеспечивая прямое зрение в ближнем инфракрасном диапазоне без хирургического вмешательства.
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